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Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне»

31 Мая 2021, 21:41,

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси останется в каталонской команде. 

31 мая «Барселона» представила аргентинского нападающего Агуэро как нового футболиста в клубе. В первом же интервью для командного телевидения форвард заявил, что готов измениться ради «сине-гранатовых», чтобы приносить коллективу пользу. Затем Агуэро высказал мнение о возможном уходе Месси. По мнению 32-летнего игрока, капитану команды нужно остаться на «Камп Ноу», как передаёт слова Агуэро «Твиттер» журналиста Фабрицио Романо.

Ранее аналогичной мыслью поделился ещё один футболист «Барселоны» Френки Де Йонг. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Серхио Агуэро
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