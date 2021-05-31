Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне»

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31 Мая 2021, 21:41,
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси останется в каталонской команде.
31 мая «Барселона» представила аргентинского нападающего Агуэро как нового футболиста в клубе. В первом же интервью для командного телевидения форвард заявил, что готов измениться ради «сине-гранатовых», чтобы приносить коллективу пользу. Затем Агуэро высказал мнение о возможном уходе Месси. По мнению 32-летнего игрока, капитану команды нужно остаться на «Камп Ноу», как передаёт слова Агуэро «Твиттер» журналиста Фабрицио Романо.
Ранее аналогичной мыслью поделился ещё один футболист «Барселоны» Френки Де Йонг.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Серхио Агуэро