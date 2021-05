Агуэро: «Я готов измениться ради «Барселоны»

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро дал первое интервью после официального объявления о подписании контракта с «Барселоной».

В разговоре с журналистами для клубного телевидения «Барселоны» Агуэро назвал каталонскую команду лучшей в мире. Также форвард заявил, что готов менять собственный стиль игры под тактику «сине-гранатовых», ведь для его карьеры этот переход стал шагом вперёд. Футболист верит, что с новым коллективом будет выигрывать трофеи.

Агуэро перешёл в «Барселону» бесплатно, после того как у аргентинца истёк контракт с «Манчестер Сити», в котором игрок провёл 10 лет. Последним матчем за «Манчестер Сити» для Агуэро стал финал Лиги чемпионов против «Челси», который «горожане» проиграли со счётом 0:1.

❝Barça are the best club in the world.❞



