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Агуэро: «Я готов измениться ради «Барселоны»

31 Мая 2021, 20:18,

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро дал первое интервью после официального объявления о подписании контракта с «Барселоной». 

В разговоре с журналистами для клубного телевидения «Барселоны» Агуэро назвал каталонскую команду лучшей в мире. Также форвард заявил, что готов менять собственный стиль игры под тактику «сине-гранатовых», ведь для его карьеры этот переход стал шагом вперёд. Футболист верит, что с новым коллективом будет выигрывать трофеи. 

Агуэро перешёл в «Барселону» бесплатно, после того как у аргентинца истёк контракт с «Манчестер Сити», в котором игрок провёл 10 лет. Последним матчем за «Манчестер Сити» для Агуэро стал финал Лиги чемпионов против «Челси», который «горожане» проиграли со счётом 0:1. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Мая 2021, 20:42

Главное пол не меняй, ты ведь теперь в Барсе... Это в Юве тебя могли попросить это сделать... Кое для кого... Хе-хе-хе...

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