Агуэро: «Я готов измениться ради «Барселоны»

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31 Мая 2021, 20:18,
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Аргентинский нападающий Серхио Агуэро дал первое интервью после официального объявления о подписании контракта с «Барселоной».
В разговоре с журналистами для клубного телевидения «Барселоны» Агуэро назвал каталонскую команду лучшей в мире. Также форвард заявил, что готов менять собственный стиль игры под тактику «сине-гранатовых», ведь для его карьеры этот переход стал шагом вперёд. Футболист верит, что с новым коллективом будет выигрывать трофеи.
Агуэро перешёл в «Барселону» бесплатно, после того как у аргентинца истёк контракт с «Манчестер Сити», в котором игрок провёл 10 лет. Последним матчем за «Манчестер Сити» для Агуэро стал финал Лиги чемпионов против «Челси», который «горожане» проиграли со счётом 0:1.
❝Barça are the best club in the world.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021
#KunCuler pic.twitter.com/eXukEhhc0e
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро
Главное пол не меняй, ты ведь теперь в Барсе... Это в Юве тебя могли попросить это сделать... Кое для кого... Хе-хе-хе...