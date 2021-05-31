​В «Реале» огорчены словами Зидана

Зинедин Зидан объяснил уход с тренерского мостика «Реала», сообщив, что клуб не оказывал ему должного уровня поддержки. По сути, французский специалист раскритиковал руководство. Как сообщает ABC, в «Реале» удивлены и огорчены словами Зидана. При этом мадридский клуб не собирается как-то отвечать тренеру, начиная словесную войну.

Напомним, «Реал» завершил чемпионат Испании на втором месте, уступив в гонке за титулом «Атлетико». «Сливочные» не выиграли ни одного трофея по итогам сезона.

В ближайшее время «Реал» должен объявить имя нового главного тренера. Ожидается, что им станет покинувший «Интер» Антонио Конте.