Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​В «Реале» огорчены словами Зидана

31 Мая 2021, 19:48,

Зинедин Зидан объяснил уход с тренерского мостика «Реала», сообщив, что клуб не оказывал ему должного уровня поддержки. По сути, французский специалист раскритиковал руководство. Как сообщает ABC, в «Реале» удивлены и огорчены словами Зидана. При этом мадридский клуб не собирается как-то отвечать тренеру, начиная словесную войну.

Напомним, «Реал» завершил чемпионат Испании на втором месте, уступив в гонке за титулом «Атлетико». «Сливочные» не выиграли ни одного трофея по итогам сезона.

В ближайшее время «Реал» должен объявить имя нового главного тренера. Ожидается, что им станет покинувший «Интер» Антонио Конте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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