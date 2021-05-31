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​«Барселона» объявила о переходе Агуэро

31 Мая 2021, 17:11,

Серхио Агуэро с первого дня июля станет игроком «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего рассчитан на два ближайших сезона. В трудовом соглашении прописана клаузула – Агуэро можно будет выкупить за 100 миллионов евро, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

«Барселона» подпишет Серхио Агуэро бесплатно, ведь он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта. За «горожан» аргентинец выступал на протяжении десяти лет.

Подписание Агуэро является хорошим знаком для фанатов «Барселоны», ведь Серхио находится в отличных отношениях с Лионелем Месси. Высокая вероятность, что капитан «сине-гранатовых» тоже подпишет новый трудовой договор.

 


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (6)
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1
Марченко Максим
31 Мая 2021, 18:50

Ну вот кумовья и вместе)) ,хотя если смотреть их взаимосвязь в сборной на поле ,то она совсем уж xреновaя ))

1
ARTUR
31 Мая 2021, 18:49

ну будет по крайней мере любопытно , добро пожаловать хоть и не домой )) но хотя бы на свою улицу ))

1
Misha_diablo_football
31 Мая 2021, 17:54

Приход Агуэро (да ещё за бесплатно) гарантировала Барсе наличие Месси в составе на следующий сезон, функционерам больше и ничего не надо...

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0
ALKL
31 Мая 2021, 17:35

Ну, если брать за дело, то синий-гранат взял агуэро бесплатно а не как наши за 120 лямов хрустального игрока АПЛ

0
Zenituwka
31 Мая 2021, 17:22

Зачем избавлялись от Суареса? ))) Я так понимаю из-за возраста. Но тогда зачем сейчас брать Агуеро? Ещё и 100 пультов отступных, серьезно?)) За него и полтинник уже никто не даст, не смотря на все его бомбардирский качества. Барселона очередной раз удивляет своими трансферами. Кун отличный нап, но если уж и отдавали возрастного Кусареса, то надо брать на замену ему молодого Напа, а не такого го же предпенсиона.

0
pol-black
31 Мая 2021, 18:05

брали скорее всего из-за Месси. ну и картину он как минимум не испортит. нужно продавать Брайтвайта и Дембеле и покупать молодого напа. а так ведь Фати есть. если бы не его травма, то сезон мог бы сложиться и поудачнее для Барсы.

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