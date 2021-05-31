​«Барселона» объявила о переходе Агуэро

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31 Мая 2021, 17:11,
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Серхио Агуэро с первого дня июля станет игроком «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего рассчитан на два ближайших сезона. В трудовом соглашении прописана клаузула – Агуэро можно будет выкупить за 100 миллионов евро, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».
«Барселона» подпишет Серхио Агуэро бесплатно, ведь он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта. За «горожан» аргентинец выступал на протяжении десяти лет.
Подписание Агуэро является хорошим знаком для фанатов «Барселоны», ведь Серхио находится в отличных отношениях с Лионелем Месси. Высокая вероятность, что капитан «сине-гранатовых» тоже подпишет новый трудовой договор.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Ну вот кумовья и вместе)) ,хотя если смотреть их взаимосвязь в сборной на поле ,то она совсем уж xреновaя ))
ну будет по крайней мере любопытно , добро пожаловать хоть и не домой )) но хотя бы на свою улицу ))
Приход Агуэро (да ещё за бесплатно) гарантировала Барсе наличие Месси в составе на следующий сезон, функционерам больше и ничего не надо...
Ну, если брать за дело, то синий-гранат взял агуэро бесплатно а не как наши за 120 лямов хрустального игрока АПЛ
Зачем избавлялись от Суареса? ))) Я так понимаю из-за возраста. Но тогда зачем сейчас брать Агуеро? Ещё и 100 пультов отступных, серьезно?)) За него и полтинник уже никто не даст, не смотря на все его бомбардирский качества. Барселона очередной раз удивляет своими трансферами. Кун отличный нап, но если уж и отдавали возрастного Кусареса, то надо брать на замену ему молодого Напа, а не такого го же предпенсиона.
брали скорее всего из-за Месси. ну и картину он как минимум не испортит. нужно продавать Брайтвайта и Дембеле и покупать молодого напа. а так ведь Фати есть. если бы не его травма, то сезон мог бы сложиться и поудачнее для Барсы.