​«Барселона» объявила о переходе Агуэро

Серхио Агуэро с первого дня июля станет игроком «Барселоны». Контракт аргентинского нападающего рассчитан на два ближайших сезона. В трудовом соглашении прописана клаузула – Агуэро можно будет выкупить за 100 миллионов евро, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

«Барселона» подпишет Серхио Агуэро бесплатно, ведь он покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта. За «горожан» аргентинец выступал на протяжении десяти лет.

Подписание Агуэро является хорошим знаком для фанатов «Барселоны», ведь Серхио находится в отличных отношениях с Лионелем Месси. Высокая вероятность, что капитан «сине-гранатовых» тоже подпишет новый трудовой договор.