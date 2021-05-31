Азар: «Хочу проявить себя в «Реале»

|
31 Мая 2021, 16:53,
|
|
Вингер сборной Бельгии Эден Азар опровергает слухи о своём возможном уходе из «Реала». Появлялась информация о том, что Азар может вернуться в «Челси».
«У меня ещё три года по контракту с «Реалом», так что я не думаю о возвращении в Англию. Все известно, что два моих первых сезона в Мадриде получились неудачными. Я хочу проявить себя в «Реале», - приводит слова Азара на своей страничке в Twitter бельгийский журналист Кристоф Терро.
На протяжении двух сезонов в «Реале» Эден Азар то и дело оказывался в лазарете. На фоне травм Азар так и не стал звездой в мадридском клубе, хотя в нём видели игрока, способного заменить Криштиану Роналду.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
А раньше где был?