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Азар: «Хочу проявить себя в «Реале»

31 Мая 2021, 16:53,

Вингер сборной Бельгии Эден Азар опровергает слухи о своём возможном уходе из «Реала». Появлялась информация о том, что Азар может вернуться в «Челси».

«У меня ещё три года по контракту с «Реалом», так что я не думаю о возвращении в Англию. Все известно, что два моих первых сезона в Мадриде получились неудачными. Я хочу проявить себя в «Реале», - приводит слова Азара на своей страничке в Twitter бельгийский журналист Кристоф Терро.

На протяжении двух сезонов в «Реале» Эден Азар то и дело оказывался в лазарете. На фоне травм Азар так и не стал звездой в мадридском клубе, хотя в нём видели игрока, способного заменить Криштиану Роналду.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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Комментарии (1)
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ALKL
31 Мая 2021, 17:56

А раньше где был?

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