Рамос не договорился с «Реалом»

Центральный защитник Серхио Рамос, у которого истекает трудовое соглашение с мадридским «Реалом», все же покинет «королевский» клуб.

Согласно сведениям Cope, стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества. Ранее Рамос заявил о желании остаться в «Реале», однако руководство «сливочных» не удовлетворило запросы игрока.

Серхио защищает цвета мадридского коллектива с 2005 года. В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос сыграл 15 матчей, забил два мяча (оба - с пенальти) и получил три предупреждения.

В сезоне-2020/2021 «Реал» финишировал на втором месте в Примере.