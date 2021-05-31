Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Рамос не договорился с «Реалом»

31 Мая 2021, 11:56,

Центральный защитник Серхио Рамос, у которого истекает трудовое соглашение с мадридским «Реалом», все же покинет «королевский» клуб.

Согласно сведениям Cope, стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества. Ранее Рамос заявил о желании остаться в «Реале», однако руководство «сливочных» не удовлетворило запросы игрока.

Серхио защищает цвета мадридского коллектива с 2005 года. В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос сыграл 15 матчей, забил два мяча (оба - с пенальти) и получил три предупреждения.

В сезоне-2020/2021 «Реал» финишировал на втором месте в Примере.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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