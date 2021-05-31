Конте и Рауль отказались возглавить «Реал»

Два кандидата на пост главного тренера мадридского «Реала» отказались от работы в «королевском» клубе. Об этом рапортует Cope.

Согласно сведениям источника, Рауль Гонсалес и Антонио Конте приняли решение не подписывать контракт со «сливочными».

На прошлой неделе стало известно об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского гранда. По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что капитан команды Серхио Рамос хочет продлить контракт с клубом на два сезона.