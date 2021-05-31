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Конте и Рауль отказались возглавить «Реал»

31 Мая 2021, 10:48,

Два кандидата на пост главного тренера мадридского «Реала» отказались от работы в «королевском» клубе. Об этом рапортует Cope.

Согласно сведениям источника, Рауль Гонсалес и Антонио Конте приняли решение не подписывать контракт со «сливочными».

На прошлой неделе стало известно об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского гранда. По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что капитан команды Серхио Рамос хочет продлить контракт с клубом на два сезона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте, Рауль
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Мая 2021, 12:10

Дно уже никто не хочет тренировать... Хе..

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