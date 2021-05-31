Зидан объяснил, почему покинул «Реал»

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31 Мая 2021, 10:23,
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Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение об уходе из «королевского» клуба.
«Я принял такое решение и могу его объяснить. Я не устал от работы, но ухожу. В какой-то момент понял, что руководство клуба больше не верит в меня и не поддерживает. После неудачных матчей мне было неприятно читать критику и сообщения о моем увольнении. Это очень плохо влияет на игроков и тренеров», - передает слова французского специалиста AS
Ранее СМИ сообщили, что на пост главного тренера «Реала» претендуют Антонио Конте и Маурисио Почеттино.
В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский гранд финишировал на втором месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
однако какой ранимый )) а по поводу Почетино , то тот же автор чуть менее получаса написал что он и псж очень любят друг друга и счастливы , по поводу Зидана к вечеру напишет что Зидан вообще никуда не уходил