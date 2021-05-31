Зидан объяснил, почему покинул «Реал»

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение об уходе из «королевского» клуба.

«Я принял такое решение и могу его объяснить. Я не устал от работы, но ухожу. В какой-то момент понял, что руководство клуба больше не верит в меня и не поддерживает. После неудачных матчей мне было неприятно читать критику и сообщения о моем увольнении. Это очень плохо влияет на игроков и тренеров», - передает слова французского специалиста AS

Ранее СМИ сообщили, что на пост главного тренера «Реала» претендуют Антонио Конте и Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский гранд финишировал на втором месте.