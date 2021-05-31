Бензема: «Мбаппе давно ждут в «Реале»

|
31 Мая 2021, 09:59,
|
|
Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о возможном трансфере лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.
«Переход Килиана в «Реал»? Нужно подождать, но могу сказать, что его давно ждут в Мадриде. У Мбаппе есть все качества, чтобы стать футболистом нашего клуба», - приводит слова французского нападающего газета Marca.
Трудовое соглашение 22-летнего форварда с парижским грандом рассчитано до середины следующего года.
В сезоне-2020/2021 Мбаппе сыграл 31 поединок в чемпионате Франции, отметившись 27 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Карим Бензема