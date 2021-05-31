Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Бензема: «Мбаппе давно ждут в «Реале»

31 Мая 2021, 09:59,

Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о возможном трансфере лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Переход Килиана в «Реал»? Нужно подождать, но могу сказать, что его давно ждут в Мадриде. У Мбаппе есть все качества, чтобы стать футболистом нашего клуба», - приводит слова французского нападающего газета Marca.

Трудовое соглашение 22-летнего форварда с парижским грандом рассчитано до середины следующего года.

В сезоне-2020/2021 Мбаппе сыграл 31 поединок в чемпионате Франции, отметившись 27 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Карим Бензема
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