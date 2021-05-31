Рамос хочет остаться в «Реале»

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31 Мая 2021, 08:28,
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Центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос хотел бы пролонгировать сотрудничество с мадридским грандом, информирует журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.
По данным инсайдера, 35-летний футболист заявил руководству о своем желании. Серхио рассчитывает получить двухлетнее соглашение. Что касается позиции «королевского» клуба, то Флорентино Перес пока не принял окончательного решения.
Рамос защищает цвета испанского коллектива с августа 2005 года. Его контракт истекает в конце июня.
В минувшем сезоне Примеры Серхио провел 15 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и получил три желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Рамос
В принципе, с приходом Алабы Серхио можно и отпустить, но Реал в кои-то веки может нарушить свой принцип и дать легенде закончить карьеру в её клубе! Да и Рамос не сильно упал в качестве, даже исходя из таких меркантильных соображений.