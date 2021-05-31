Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос хочет остаться в «Реале»

31 Мая 2021, 08:28,

Центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос хотел бы пролонгировать сотрудничество с мадридским грандом, информирует журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным инсайдера, 35-летний футболист заявил руководству о своем желании. Серхио рассчитывает получить двухлетнее соглашение. Что касается позиции «королевского» клуба, то Флорентино Перес пока не принял окончательного решения.

Рамос защищает цвета испанского коллектива с августа 2005 года. Его контракт истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Примеры Серхио провел 15 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и получил три желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
31 Мая 2021, 09:26

В принципе, с приходом Алабы Серхио можно и отпустить, но Реал в кои-то веки может нарушить свой принцип и дать легенде закончить карьеру в её клубе! Да и Рамос не сильно упал в качестве, даже исходя из таких меркантильных соображений.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола