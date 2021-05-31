Рамос хочет остаться в «Реале»

Центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос хотел бы пролонгировать сотрудничество с мадридским грандом, информирует журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным инсайдера, 35-летний футболист заявил руководству о своем желании. Серхио рассчитывает получить двухлетнее соглашение. Что касается позиции «королевского» клуба, то Флорентино Перес пока не принял окончательного решения.

Рамос защищает цвета испанского коллектива с августа 2005 года. Его контракт истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Примеры Серхио провел 15 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и получил три желтые карточки.