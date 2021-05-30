Вейналдум: «Я не могу отрицать наличие переговоров с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прибыл в тренировочный лагерь сборной Голландии вместе с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Полузащитник «красных» дал короткий комментарий относительно информации о контракте с каталонцами.

- Я не могу отрицать наличие переговоров с «Барселоной». Мой контракт подходит к концу, и это интересная ситуация для многих клубов, - заявил Вейналдум репортерам по прибытии в сборную.

Также в стан «оранжевых» вызван Мемфис Депай, еще один потенциальный новичок «Барселоны» наряду с Эриком Гарсией и Серхио Агуэро, которые должны заключить контракты в ближайшие дни.