Вейналдум: «Я не могу отрицать наличие переговоров с «Барселоной»

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30 Мая 2021, 22:26,
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прибыл в тренировочный лагерь сборной Голландии вместе с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Полузащитник «красных» дал короткий комментарий относительно информации о контракте с каталонцами.
- Я не могу отрицать наличие переговоров с «Барселоной». Мой контракт подходит к концу, и это интересная ситуация для многих клубов, - заявил Вейналдум репортерам по прибытии в сборную.
Также в стан «оранжевых» вызван Мемфис Депай, еще один потенциальный новичок «Барселоны» наряду с Эриком Гарсией и Серхио Агуэро, которые должны заключить контракты в ближайшие дни.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум