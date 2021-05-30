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«Барселона» проведёт медосмотр Вейналдума в лагере сборной Голландии

30 Мая 2021, 16:57,

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум приблизился к переходу в «Барселону». По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба планирует отправить сотрудников своего медицинского штаба в тренировочный лагерь сборной Голландии для прохождения медосмотра потенциальным новичком «блауграны». Уже в ближайшие дни планируется подписание с Вейналдумом контракта на три года.

Голландцу 30 лет, его контракт с «Ливерпулем» истекает через месяц. Оцениваемый в 30 млн евро Вейналдум в прошлом сезоне провел 51 матч в составе «красных» и забил три гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
30 Мая 2021, 17:09

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