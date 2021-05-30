​Агуэро в воскресенье пройдёт медицинское обследование для «Барселоны»

В субботу Серхио Агуэро провёл свой последний матч за «Манчестер Сити». Выйдя на замену в финале Лиги чемпионов против «Челси», аргентинец, которого можно смело называть живой легендой «горожан», не смог помочь своей команде отыграться. После финального свистка Агуэро не смог сдержать слёз.

На следующий день после этого поражения Агуэро должен пройти медицинское обследование для «Барселоны». В ближайшее время аргентинский нападающий начнёт новое приключение, подписав контракт с каталонцами на два сезона. Об этом на своей страничке в Twitter пишет известный инсайдер Николо Скира.