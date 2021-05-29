​Альба может повторить путь Суареса, перейдя в «Атлетико»

Испанское издание AS опубликовало материал с инсайдами о приближающейся летней перестройке состава «Барселоны». Так, защитник Хорди Альба может повторить путь Луиса Суареса и сменить каталонский клуб на «Атлетико». Источники, близкие к «сине-гранатовым», говорят о том, что у Альбы уже есть соответствующее предложение.

Рассказывает издание и о других футболистах. Так, Серхио Бускетс может отправиться в «Баварию», Антуан Гризманн – в «ПСЖ», а Филиппе Коутиньо – в «Ливерпуль». Усмана Дембеле, в свою очередь, связывают с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге.