​Алаба: «Реал» был первым в моём списке»

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29 Мая 2021, 20:12,
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Ещё несколько месяцев назад Давид Алаба объявил о желании начать новое приключение, покинув «Баварию». С австрийцем пресса связывала многие клубы Европы, но он, в конце концов, выбрал «Реал». Накануне «сливочные» объявили о подписании с Алабой контракта сроком на пять лет.
«Я не рассматривал много клубов, «Реал» был первым в моём списке. Как и «Бавария», это один из крупнейших клубов в мире с особой историей и традициями. В истории «Реала» было много великих футболистов, великих побед и трофеев. Я хочу продолжить эту историю успеха с клубом и болельщиками», - цитирует Алабу Marca.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба