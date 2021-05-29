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​Алаба: «Реал» был первым в моём списке»

29 Мая 2021, 20:12,

Ещё несколько месяцев назад Давид Алаба объявил о желании начать новое приключение, покинув «Баварию». С австрийцем пресса связывала многие клубы Европы, но он, в конце концов, выбрал «Реал». Накануне «сливочные» объявили о подписании с Алабой контракта сроком на пять лет.

«Я не рассматривал много клубов, «Реал» был первым в моём списке. Как и «Бавария», это один из крупнейших клубов в мире с особой историей и традициями. В истории «Реала» было много великих футболистов, великих побед и трофеев. Я хочу продолжить эту историю успеха с клубом и болельщиками», - цитирует Алабу Marca.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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