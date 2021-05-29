​Только один игрок «Реала» не попрощался с Зиданом в соцсетях

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29 Мая 2021, 18:30,
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На днях тренерское кресло в «Реале» покинул Зинедин Зидан. Пока мадридский клуб ищет нового рулевого, футболисты прощаются с французом посредством публикаций в социальных сетях. Журналисты из AS отслеживали этот процесс и определили, что из игроков основного состава только один не сделал публикации. Речь идёт о полузащитнике Иско.
В материале также отмечается, что многие футболисты «Реала» в глубине души понимали, что Зинедин Зидан уходит, но при этом сохраняли надежду, что француз продолжит работу с командой.
«Реал», как известно, завершил сезон без единого трофея. В Примере «сливочные» финишировали вторыми.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Иско
а шо,лично или хотя бы по телефону не комильфо? всяко живой разговор человечней,чем тупая отписка буковками!
наверно,уже и тр...ются соцсетях?)))
Иско обижен на ЗИЗУ да и как игрок уже плох.