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​Только один игрок «Реала» не попрощался с Зиданом в соцсетях

29 Мая 2021, 18:30,

На днях тренерское кресло в «Реале» покинул Зинедин Зидан. Пока мадридский клуб ищет нового рулевого, футболисты прощаются с французом посредством публикаций в социальных сетях. Журналисты из AS отслеживали этот процесс и определили, что из игроков основного состава только один не сделал публикации. Речь идёт о полузащитнике Иско.

В материале также отмечается, что многие футболисты «Реала» в глубине души понимали, что Зинедин Зидан уходит, но при этом сохраняли надежду, что француз продолжит работу с командой.

«Реал», как известно, завершил сезон без единого трофея. В Примере «сливочные» финишировали вторыми.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Иско
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Комментарии (2)
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1
zurukukkk
29 Мая 2021, 19:52

а шо,лично или хотя бы по телефону не комильфо? всяко живой разговор человечней,чем тупая отписка буковками!
наверно,уже и тр...ются соцсетях?)))

1
andi
29 Мая 2021, 19:20

Иско обижен на ЗИЗУ да и как игрок уже плох.

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