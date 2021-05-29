Агуэро не подпишет контракт с «Барселоной», пока не решится будущее Месси

Форвард Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, пока не спешит оформлять контракт с каталонской «Барселоной».

Как сообщает Mundo Deportivo, в ближайшие дни аргентинский голеадор должен пройти медобследование для «сине-гранатовых». Однако нападающий подпишет контракт только после того, как прояснится будущее Лионеля Месси. Трудовой договор Лео с каталонцами истекает грядущим летом, и стороны пока не заключили новое соглашение. Сейчас ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что Серхио согласовал детали контракта с «Барсой». Его оклад в каталонском гранде составит около шести миллионов евро.