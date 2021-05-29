Куман показал фото, где он абсолютно здоров

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29 Мая 2021, 00:20,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман опроверг слухи о проблемах со здоровьем.
Нидерландский коуч опубликовал фотографию на личной странице в «Инстаграме», на которой показывает два больших пальца вверх. В комментарии к фото написано, что у тренера всё хорошо, а это самое главное в жизни.
Днём 28 мая появилась информация, что у Кумана имеются проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось обратиться в больницу. Ранее наставник «Барсы» опроверг новости о своём заболевании в «Твиттере», но теперь прикрепил к словам и фотографию.
Всё ещё неясным остаётся будущее Кумана в «Барселоне». Руководство ищет замену голландцу из-за неудачных результатов по итогам сезона 2020/21.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Рональд Куман