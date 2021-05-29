Куман показал фото, где он абсолютно здоров

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

Нидерландский коуч опубликовал фотографию на личной странице в «Инстаграме», на которой показывает два больших пальца вверх. В комментарии к фото написано, что у тренера всё хорошо, а это самое главное в жизни.

Днём 28 мая появилась информация, что у Кумана имеются проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось обратиться в больницу. Ранее наставник «Барсы» опроверг новости о своём заболевании в «Твиттере», но теперь прикрепил к словам и фотографию.

Всё ещё неясным остаётся будущее Кумана в «Барселоне». Руководство ищет замену голландцу из-за неудачных результатов по итогам сезона 2020/21.