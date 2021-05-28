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Алаба: «Не могу дождаться своего первого матча за «Реал»

28 Мая 2021, 22:13,

Защитник Давид Алаба прокомментировал переход в мадридский «Реал»

Австрийский футболист написал на своей странице в «Твиттере», что переходит из одного великого клуба, то есть, из мюнхенской «Баварии», в другой великий клуб - в мадридский «Реал». Алаба не может дождаться, когда проведёт свой первый матч в составе «Реала». Также защитник уверен, что сможет стать частью истории испанской команды. 

«Реал» не заплатил денег за трансфер Алабы, потому что контракт игрока с мюнхенцами истёк. За «Баварию» Алаба выступал с 2008 года и сыграл 281 матч, став десятикратным чемпионом Германии. Также по шесть раз защитнику удалось выиграть в Кубке и Суперкубке страны. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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