Алаба: «Не могу дождаться своего первого матча за «Реал»

Защитник Давид Алаба прокомментировал переход в мадридский «Реал».

Австрийский футболист написал на своей странице в «Твиттере», что переходит из одного великого клуба, то есть, из мюнхенской «Баварии», в другой великий клуб - в мадридский «Реал». Алаба не может дождаться, когда проведёт свой первый матч в составе «Реала». Также защитник уверен, что сможет стать частью истории испанской команды.

«Реал» не заплатил денег за трансфер Алабы, потому что контракт игрока с мюнхенцами истёк. За «Баварию» Алаба выступал с 2008 года и сыграл 281 матч, став десятикратным чемпионом Германии. Также по шесть раз защитнику удалось выиграть в Кубке и Суперкубке страны.

I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1