​Куман отрицает проблемы со здоровьем

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман опроверг появившуюся информацию о том, что он имеет проблемы со здоровьем. Сообщалось, что голландский тренер обратился к врачам из-за психического расстройства.

«Не верьте ничему, что слышите. Я здоров. Вот и всё, что важно в жизни», - написал Куман на своей страничке в Twitter.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что он ищет нового тренера для команды. Если Лапорта не подберёт подходящей кандидатуры в обозримом будущем, Рональд Куман продолжит работать с командой. Его контракт рассчитан до завершения следующего сезона.