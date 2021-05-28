​«Реал» объявил о переходе Алабы

Давид Алаба с 1 июля станет футболистом «Реала». Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, австрийский защитник, способный сыграть и в центре поля, подписал контракт сроком на пять сезонов.

Представление Давида Алабы в качестве игрока «Реала» состоится после чемпионата Европы 2021 года.

На протяжении долгих лет Давид Алаба выступал за «Баварию». В молодёжке мюнхенского клуба австриец оказался ещё в 2008 году.

Несколько месяцев назад Алаба созвал пресс-конференцию и объявил, что хочет принять новый вызов. Алаба переходит в «Реал» в статусе свободного агента, ведь его контракт с мюнхенским клубом истёк.