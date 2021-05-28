​Лапорта опроверг информацию о тревожном расстройстве у Кумана

В пятницу президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал пресс-конференцию. Среди прочего, он прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Рональд Куман обращался в клинику из-за тревожного расстройства.

Лапорта опроверг появившуюся информацию. По словам президента «Барселоны», визит Кумана в клинику был связан с регулярным медицинским осмотром, который голландец проходит каждые три месяца.

Напомним, Жоан Лапорта подтвердил, что ищет нового главного тренера. Рональд Куман продолжит работать с командой, если президент «Барселоны» не найдёт подходящей замены в ближайшие недели.