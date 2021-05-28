​Коке: «Я лежал в «стенке» и Пике сказал: «Можешь представить, что ты пьёшь джин-тоник в отпуске?»

Капитан «Атлетико» Коке высказался по поводу защитника «Барселоны» Херарда Пике. Футболист вспомнил о случае в гостевом матче против каталонцев, когда он лежал на газоне, дополняя «стенку» на случай удара Лионеля Месси со штрафного низом.

«Херард Пике – сумасшедший. Однажды я лежал на газоне в «стенке» и ждал, пока Лионель Месси исполнит штрафной. Пике подошёл и сказал: «Можешь представить, что сейчас ты пьёшь джин-тоник, как будто ты в отпуске?». У меня очень хорошие отношения с ним», - высказался Коке в интервью La Resistencia.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании.