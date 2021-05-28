Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Коке: «Я лежал в «стенке» и Пике сказал: «Можешь представить, что ты пьёшь джин-тоник в отпуске?»

28 Мая 2021, 14:45,

Капитан «Атлетико» Коке высказался по поводу защитника «Барселоны» Херарда Пике. Футболист вспомнил о случае в гостевом матче против каталонцев, когда он лежал на газоне, дополняя «стенку» на случай удара Лионеля Месси со штрафного низом.

«Херард Пике – сумасшедший. Однажды я лежал на газоне в «стенке» и ждал, пока Лионель Месси исполнит штрафной. Пике подошёл и сказал: «Можешь представить, что сейчас ты пьёшь джин-тоник, как будто ты в отпуске?». У меня очень хорошие отношения с ним», - высказался Коке в интервью La Resistencia.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Херард Пике, Коке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола