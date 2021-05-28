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Куман обратился в больницу из-за тревожного состояния

28 Мая 2021, 11:31,

Голландский специалист Рональд Куман в ближайшее время может покинуть пост главного тренера каталонской «Барселоны» из-за неудовлетворительных результатов в минувшем сезоне.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Даниэль Жиронес, тренер обратился к врачам из-за тревожного состояния.

Куман прошел медицинское обследование, по итогам которого у него не выявлены проблемы. В настоящий момент Рональд находится в хорошем состоянии.

По итогам прошлого сезона «сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в чемпионате Испании. Из Лиги чемпионов «Барса» вылетела на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух поединков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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