«Барселона» предложила Месси 10-летний контракт

Боссы каталонской «Барселоны» сделали предложение нападающему Лионелю Месси о долгосрочном сотрудничестве. Об этом информирует Catalunya Radio.

Согласно условиям нового соглашения, ближайшие два сезона 33-летний аргентинец проведет на «Камп Ноу». После этого звездный футболист переедет в МЛС, где будет играть еще три года. Оставшееся время Лео проведет в стане «сине-гранатовых», получив должность в клубной структуре.

Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом текущего года. Месси выступает за каталонскую команду на протяжении всей своей карьеры.