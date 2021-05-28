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«Барселона» предложила Месси 10-летний контракт

28 Мая 2021, 08:39,

Боссы каталонской «Барселоны» сделали предложение нападающему Лионелю Месси о долгосрочном сотрудничестве. Об этом информирует Catalunya Radio.

Согласно условиям нового соглашения, ближайшие два сезона 33-летний аргентинец проведет на «Камп Ноу». После этого звездный футболист переедет в МЛС, где будет играть еще три года. Оставшееся время Лео проведет в стане «сине-гранатовых», получив должность в клубной структуре.

Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом текущего года. Месси выступает за каталонскую команду на протяжении всей своей карьеры.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
28 Мая 2021, 10:06

через пол часа напишите что Барселона даже не видела Месси неделю

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