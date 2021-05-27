​«Барселона» ещё не делала предложения Месси

«Барселона» ведёт переговоры с Лионелем Месси по новому контракту, но официального предложения футболисту до сих пор не было. Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

По данным источника, «Барселона» пока не знает, какую зарплату клуб способен предложить Месси, поскольку оценка финансовой ситуации продолжается.

При этом Лионеля Месси больше заботят не цифры в контракте. Футболист хочет убедиться, что «Барселона» будет конкурентоспособна в следующем сезоне. Капитан «сине-гранатовых» хочет узнать, какие трансферы собирается совершить клуб, и кто будет главным тренером.