​«Реал» хочет переманить Почеттино

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27 Мая 2021, 16:20,
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«Реал» находится в поиске нового главного тренера после расставания с Зинедином Зиданом. Как сообщает Goal.com, кандидатом номер один для мадридского клуба является Маурисио Почеттино, который в настоящий момент работает в «ПСЖ».
Источник отмечает, что сам Почеттино был бы рад принять предложение от «Реала», но камнем преткновения является его действующий контракт с «ПСЖ», рассчитанный ещё на один сезон.
Альтернативными вариантами для «Реала» являются покинувший накануне «Интер» Антонио Конте и работающий с молодёжкой «сливочных» Рауль.
Ранее появлялась информация о возможном возвращении Маурисио Почеттино в «Тоттенхэм».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Маурисио Почеттино
да не рассматривает его Реал , и уже смените вектор , ладно бы был реально тренер этот Почетино , вечный неудачник , даже в чухонском чемпе с такими игроками отпустил Лиль на трон ...