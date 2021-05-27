​«Реал» хочет переманить Почеттино

«Реал» находится в поиске нового главного тренера после расставания с Зинедином Зиданом. Как сообщает Goal.com, кандидатом номер один для мадридского клуба является Маурисио Почеттино, который в настоящий момент работает в «ПСЖ».

Источник отмечает, что сам Почеттино был бы рад принять предложение от «Реала», но камнем преткновения является его действующий контракт с «ПСЖ», рассчитанный ещё на один сезон.

Альтернативными вариантами для «Реала» являются покинувший накануне «Интер» Антонио Конте и работающий с молодёжкой «сливочных» Рауль.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Маурисио Почеттино в «Тоттенхэм».