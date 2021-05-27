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​«Реал» хочет переманить Почеттино

27 Мая 2021, 16:20,

«Реал» находится в поиске нового главного тренера после расставания с Зинедином Зиданом. Как сообщает Goal.com, кандидатом номер один для мадридского клуба является Маурисио Почеттино, который в настоящий момент работает в «ПСЖ».

Источник отмечает, что сам Почеттино был бы рад принять предложение от «Реала», но камнем преткновения является его действующий контракт с «ПСЖ», рассчитанный ещё на один сезон. 

Альтернативными вариантами для «Реала» являются покинувший накануне «Интер» Антонио Конте и работающий с молодёжкой «сливочных» Рауль.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Маурисио Почеттино в «Тоттенхэм».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Мая 2021, 16:50

да не рассматривает его Реал , и уже смените вектор , ладно бы был реально тренер этот Почетино , вечный неудачник , даже в чухонском чемпе с такими игроками отпустил Лиль на трон ...

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