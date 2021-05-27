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​Рамос отреагировал на уход Зидана из «Реала»

27 Мая 2021, 14:51,

В четверг «Реал» официально объявил об уходе с тренерского мостика Зинедина Зидана. Соответствующее решение французский специалист принял сам.

На уход Зидана отреагировал капитан «Реала» Серхио Рамос, сделавший публикацию на своей страничке в Instagram.

«ЗЗ [Зинедин Зидан], единственный и неповторимый. Я желаю вам всего наилучшего. Вы это заслужили, вы это заработали. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь семьёй. Крепко обнимаю, мистер», - написал Рамос.

Стоит сказать, что вопрос будущего Серхио Рамоса остаётся открытым, ведь контракт игрока истекает в конце июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос
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