​Рамос отреагировал на уход Зидана из «Реала»

В четверг «Реал» официально объявил об уходе с тренерского мостика Зинедина Зидана. Соответствующее решение французский специалист принял сам.

На уход Зидана отреагировал капитан «Реала» Серхио Рамос, сделавший публикацию на своей страничке в Instagram.

«ЗЗ [Зинедин Зидан], единственный и неповторимый. Я желаю вам всего наилучшего. Вы это заслужили, вы это заработали. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь семьёй. Крепко обнимаю, мистер», - написал Рамос.

Стоит сказать, что вопрос будущего Серхио Рамоса остаётся открытым, ведь контракт игрока истекает в конце июня.