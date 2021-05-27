Защитник, покинувший зимой «Тамбов», перешёл в клуб Примеры

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27 Мая 2021, 14:46,
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В начале года футболисты массово забирали документы из «Тамбова» на фоне серьёзных финансовых проблем клуба. Одним из таковых игроков был защитник Вараздат Ароян. В феврале он перебрался в «Астану», а теперь стал игроком «Кадиса». Соответствующая информация появилась на сайте испанского клуба.
28-летний Вараздат Ароян подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/2023. Теперь капитан сборной Армении попробует себя в Примере. Прошлый чемпионат «Кадис» завершил на 12 позиции в турнирной таблице.
Отметим, что до «Тамбова» Вараздат Ароян выступал за другой российский клуб – «Урал».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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