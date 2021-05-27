​«Валенсия» получила нового тренера

«Валенсия» объявила имя нового тренера. Им стал 57-летний специалист Хосе Бордалас. На протяжении пяти предыдущих сезонов этот тренер возглавлял «Хетафе» и даже довёл команду до 1/8 финала Лиги Европы.

Бордалас подписал с «Валенсией» контракт, рассчитанный на два сезона. Тренер будет пытаться улучшить показатели команды. Последний чемпионат «летучие мыши» завершили только на 14 позиции в турнирной таблице.

Отметим, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В настоящий момент он работает со сборной России на учебно-тренировочном сборе в Австрии.