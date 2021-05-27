«Реал» объявил об отставке Зидана

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27 Мая 2021, 13:21,
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Французский специалист Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. Сотрудничество было досрочно завершено по инициативе тренера.
Под руководством Зинедина мадридский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов. Также он приводил команду к чемпионству в Примере и победам в Кубке Испании, Суперкубке страны, клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА.
В сезоне-2020/2021 подопечные Зидана финишировали на втором месте в чемпионате Испании, уступив титул «Атлетико». В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до 1/2 финала, где проиграли лондонскому «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
интересно было б в Юве увидеть,но видать,не судьба пока. Юве хочет Аллегри,а ЗиЗу,наверно,ждет сборную после Евро
не Зизу виноват что сейчас с Реалом, он всем доказал кто он. Я думаю ему нужно сменить обстановку, Юве - это супер вариант для него, всё таки они друг другу не чужие)
Это мой фанат с детства!!! Надеюсь он ещё вернётся в Реал через пару лет.
Это пять! )))
а Зидан знает,что он твой фанат? он ваще хоть знает о твоём существовании?
Уважуха Зидану как футболисту , мужчине и тренеру принесших Реалу три ушастика подряд !!!! ЭТО МНОГО !! Но я уверен что когда он в тот раз ушел , это было правильно , он ушел не побежденным , этот сезон был провальным , могли титул взять . В лч было понятно сразу что ничего не получится . Нужны перемены , нужен креатив и молодежь в команде . СПАСИБО ЗИДАН ,УДАЧИ ТЕБЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И ЛЮБЫХ НАЧИНАНИЯХ .!!
Ну вот не поворачивается язык назвать сезон провальным. Даже несмотря на отсутсвие титулов. Как по мне, так он именно обидный. Бились как могли, с кем могли. До последнего верил в лучшее. Даже В ЛЧ (можете назвать меня наивным). Кто знает, может увидим его снова в далёком будущем...
В Юве?