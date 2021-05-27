«Реал» объявил об отставке Зидана

Французский специалист Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. Сотрудничество было досрочно завершено по инициативе тренера.

Под руководством Зинедина мадридский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов. Также он приводил команду к чемпионству в Примере и победам в Кубке Испании, Суперкубке страны, клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА.

В сезоне-2020/2021 подопечные Зидана финишировали на втором месте в чемпионате Испании, уступив титул «Атлетико». В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до 1/2 финала, где проиграли лондонскому «Челси».