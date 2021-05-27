Хабиб назвал тренера на замену Зидану в «Реале»

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27 Мая 2021, 11:06,
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Экс-боец промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов назвал тренера, которого хотел бы видеть у руля мадридского «Реала» после ухода Зинедина Зидана.
В комментариях к посту инстаграм-аккаунта 433 российский спортсмен предложил кандидатуру итальянского специалиста Антонио Конте, покинувшего вчера пост наставника миланского «Интера».
Ранее СМИ сообщили, что Зидан решил сменить команду. На его место активно сватают экс-наставника туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.
В минувшем сезоне «Реал» финишировал на втором месте в чемпионате Испании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте, Хабиб Нурмагомедов