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Хабиб назвал тренера на замену Зидану в «Реале»

27 Мая 2021, 11:06,

Экс-боец промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов назвал тренера, которого хотел бы видеть у руля мадридского «Реала» после ухода Зинедина Зидана.

В комментариях к посту инстаграм-аккаунта 433 российский спортсмен предложил кандидатуру итальянского специалиста Антонио Конте, покинувшего вчера пост наставника миланского «Интера».

Ранее СМИ сообщили, что Зидан решил сменить команду. На его место активно сватают экс-наставника туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на втором месте в чемпионате Испании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте, Хабиб Нурмагомедов
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