«Реал» назвал сумму, какую выделит на летние трансферы

Мадридский «Реал» начал планировать бюджет на летнее трансферное окно, об этом рапортует газета Marca. Источник сообщает, что на покупку новых футболистов руководство «королевского» клуба выделит 130-150 миллионов евро.

Большую часть этих средств «сливочные» планируют выручить с продажи своих игроков. «Реал» готов продать Луку Йовича, Даниэля Себальоса, Мариано Диаса, Эдена Азара и Борху Майораля. Не исключено, что испанский топ-клуб покинут Марсело, Гарет Бэйл и Иско.

Ранее появилась информация о возможном уходе француза Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.