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«Реал» назвал сумму, какую выделит на летние трансферы

27 Мая 2021, 10:49,

Мадридский «Реал» начал планировать бюджет на летнее трансферное окно, об этом рапортует газета Marca. Источник сообщает, что на покупку новых футболистов руководство «королевского» клуба выделит 130-150 миллионов евро.

Большую часть этих средств «сливочные» планируют выручить с продажи своих игроков. «Реал» готов продать Луку Йовича, Даниэля Себальоса, Мариано Диаса, Эдена Азара и Борху Майораля. Не исключено, что испанский топ-клуб покинут Марсело, Гарет Бэйл и Иско.

Ранее появилась информация о возможном уходе француза Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид
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