Стало известно, сколько получит Куман за увольнение из «Барселоны»

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27 Мая 2021, 10:09,
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Голландский тренер Рональд Куман может покинуть каталонскую «Барселону» грядущим летом. В случае увольнения специалист получит солидную компенсацию от руководства «сине-гранатовых», об этом рапортует Diario Sport.
По данным источника, «Барселоне» придется выплатить голландцу порядка 13 миллионов евро за досрочный разрыв сотрудничества. Действующее трудовое соглашение Рональда с каталонцами рассчитано до середины следующего года.
По итогам прошлого сезона «Барса» заняла лишь третье место в чемпионате Испании, при этом выиграв кубок короля. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» вылетели от «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Рональд Куман