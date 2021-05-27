Стало известно, сколько получит Куман за увольнение из «Барселоны»

Голландский тренер Рональд Куман может покинуть каталонскую «Барселону» грядущим летом. В случае увольнения специалист получит солидную компенсацию от руководства «сине-гранатовых», об этом рапортует Diario Sport.

По данным источника, «Барселоне» придется выплатить голландцу порядка 13 миллионов евро за досрочный разрыв сотрудничества. Действующее трудовое соглашение Рональда с каталонцами рассчитано до середины следующего года.

По итогам прошлого сезона «Барса» заняла лишь третье место в чемпионате Испании, при этом выиграв кубок короля. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» вылетели от «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.