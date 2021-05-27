Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Аргентинский форвард Лионель Месси принял решение остаться в каталонской «Барселоне», утверждает El Confidencial.

33-летний футболист провел успешные переговоры с руководством «сине-гранатовых». Стороны договорились о пролонгации сотрудничества до 2023 года.

Согласно данным источника, заработная плата Лионеля может быть понижена в связи с финансовым кризисом.

Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Действующий трудовой договор футболиста с «Барселоной» истекает грядущим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».