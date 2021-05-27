Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

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27 Мая 2021, 09:53,
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Аргентинский форвард Лионель Месси принял решение остаться в каталонской «Барселоне», утверждает El Confidencial.
33-летний футболист провел успешные переговоры с руководством «сине-гранатовых». Стороны договорились о пролонгации сотрудничества до 2023 года.
Согласно данным источника, заработная плата Лионеля может быть понижена в связи с финансовым кризисом.
Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Действующий трудовой договор футболиста с «Барселоной» истекает грядущим летом.
Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Не верю, что карлик пойдет на понижение
Шо,опять?
Поздравления всем сторонам договора и болельщикам футбола.