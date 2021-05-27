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Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

27 Мая 2021, 09:53,

Аргентинский форвард Лионель Месси принял решение остаться в каталонской «Барселоне», утверждает El Confidencial.

33-летний футболист провел успешные переговоры с руководством «сине-гранатовых». Стороны договорились о пролонгации сотрудничества до 2023 года.

Согласно данным источника, заработная плата Лионеля может быть понижена в связи с финансовым кризисом.

Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Действующий трудовой договор футболиста с «Барселоной» истекает грядущим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (4)
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0
Артур Измаилов
27 Мая 2021, 11:05

Не верю, что карлик пойдет на понижение

1
Mastadont
27 Мая 2021, 10:53

Шо,опять?

3
mansur005
27 Мая 2021, 10:31
В следующем году ждём очередные штук 50 новостей о том, что месси собирается уходить и возможные варианты ухода?
0
779
27 Мая 2021, 10:18

Поздравления всем сторонам договора и болельщикам футбола.

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