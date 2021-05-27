Зидан в срочном порядке покинул «Реал»

Французский специалист Зинедин Зидан незамедлительно покинул расположение мадридского «Реала».

Зидан, с которым «Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона 2020/21, отказался продолжать рабочие отношения со «сливочными», как сообщает журналист Фабрицио Романо. По словам корреспондента, в ближайшее время мадридцы официально объявят о расставании со специалистом.

На пост главного тренера «Реала» могут прийти такие тренеры как Массимилиано Аллегри или Антонио Конте. С последним представители «Реала» уже выходили на связь, а 26 мая итальянец ушёл из миланского «Интера».