Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Зидан в срочном порядке покинул «Реал»

27 Мая 2021, 00:44,

Французский специалист Зинедин Зидан незамедлительно покинул расположение мадридского «Реала». 

Зидан, с которым «Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона 2020/21, отказался продолжать рабочие отношения со «сливочными», как сообщает журналист Фабрицио Романо. По словам корреспондента, в ближайшее время мадридцы официально объявят о расставании со специалистом. 

На пост главного тренера «Реала» могут прийти такие тренеры как Массимилиано Аллегри или Антонио Конте. С последним представители «Реала» уже выходили на связь, а 26 мая итальянец ушёл из миланского «Интера». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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ARTUR
27 Мая 2021, 01:30

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