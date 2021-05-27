Агент Бэйла прокомментировал информацию о завершении карьеры валлийца

Джонатан Барнетт, который является менеджером футболиста Гарета Бэйла, ответил на вопрос, завершит ли карьеру полузащитник сборной Уэльса.

Днём 26 мая появилась информация, что Бэйл подумывает завершить карьеру сразу после чемпионата Европы 2020 года, куда отправился в составе национальной команды. Журналисты Talksport связались с агентом игрока, чтобы узнать насколько серьёзны намерения футболиста. Джонатан Барнетт назвал подобные новости бредом.

В сезоне 2020/21 Гарет Бэйл играл на правах аренды за «Тоттенхэм», забив 11 мячей в 20 играх. Аренда полузащитника подошла к концу, и валлиец должен вернуться в расположение мадридского «Реала».