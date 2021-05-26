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На «Сантьяго Бернабеу» возник пожар

26 Мая 2021, 23:21,

Днём 26 мая на домашнем стадионе мадридского «Реала» произошло возгорание. Причина пока что не установлена. 

Жители окрестных домов заметили большой смог дыма, который исходил от «Сантьяго Бернабеу». Позже прохожие запечатлели огонь, который был виден сквозь чёрным дым. 

Стадион был воздвигнут ещё в 1947 году, но уже несколько раз переживал реконструкцию. Своё название арена получила в честь легендарного для мадридского клуба управленца Сантьяго Бернабеу, под руководством которого команда шесть Кубков европейских чемпионов. Этот турнир позже будет переименован в Лигу чемпионов. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу
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