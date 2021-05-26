​Лапорта признался Куману, что «Барселона» ищет нового тренера

Во время вторничной встречи президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался Рональду Куману в том, что клуб ищет нового тренера и ведёт соответствующие переговоры. Об этом сообщает TV3.

По данным источника, Лапорта попросил у Кумана 15 дней, в течение которых клуб продолжит контактировать с другими специалистами. Если переговоры не дадут ожидаемого результата, тогда Куман останется на тренерском мостике «сине-гранатовых».

Напомним, что действующий трудовой договор Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до завершения следующего сезона. В завершившемся сезоне каталонцы выиграли только один трофей – Кубок Испании.