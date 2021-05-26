Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лапорта признался Куману, что «Барселона» ищет нового тренера

26 Мая 2021, 14:17,

Во время вторничной встречи президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался Рональду Куману в том, что клуб ищет нового тренера и ведёт соответствующие переговоры. Об этом сообщает TV3.

По данным источника, Лапорта попросил у Кумана 15 дней, в течение которых клуб продолжит контактировать с другими специалистами. Если переговоры не дадут ожидаемого результата, тогда Куман останется на тренерском мостике «сине-гранатовых».

Напомним, что действующий трудовой договор Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до завершения следующего сезона. В завершившемся сезоне каталонцы выиграли только один трофей – Кубок Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Allegro
26 Мая 2021, 14:44

Вот что мне не нравится в Реале и Барсе так это то, что, по-моему, такого скотского отношения к своим бывшим звездам нигде больше в клубах такого ранга нет. Рауль с Морьентесом сразу вспомнились, Касильяс, из недавнего - Эль Пистолеро. Я бы не сказал, что Куман так уж и провалил сезон, имхо, вполне можно было дать и еще шанс. И такое отношение к человеку, чей гол принес Барсе ее первый Кубок Чемпионов - какое же отношение будет к другим тренерам?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола