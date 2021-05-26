​Лапорта признался Куману, что «Барселона» ищет нового тренера

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26 Мая 2021, 14:17,
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Во время вторничной встречи президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался Рональду Куману в том, что клуб ищет нового тренера и ведёт соответствующие переговоры. Об этом сообщает TV3.
По данным источника, Лапорта попросил у Кумана 15 дней, в течение которых клуб продолжит контактировать с другими специалистами. Если переговоры не дадут ожидаемого результата, тогда Куман останется на тренерском мостике «сине-гранатовых».
Напомним, что действующий трудовой договор Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до завершения следующего сезона. В завершившемся сезоне каталонцы выиграли только один трофей – Кубок Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
Вот что мне не нравится в Реале и Барсе так это то, что, по-моему, такого скотского отношения к своим бывшим звездам нигде больше в клубах такого ранга нет. Рауль с Морьентесом сразу вспомнились, Касильяс, из недавнего - Эль Пистолеро. Я бы не сказал, что Куман так уж и провалил сезон, имхо, вполне можно было дать и еще шанс. И такое отношение к человеку, чей гол принес Барсе ее первый Кубок Чемпионов - какое же отношение будет к другим тренерам?