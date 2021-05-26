Варан уходит из «Реала»

Центральный защитник Рафаэль Варан с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, об этом информирует AS.

Источник рапортует, что судьба 28-летнего футболиста уже предрешена. «Сливочные» готовы продать игрока в связи с истекающим контрактом. Сам Варан намерен попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.

Ранее сообщалось, что Рафаэля могут подписать английские клубы. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Варан провел 31 поединок, отметившись двумя забитыми мячами. В составе «королевского» клуба француз выступает с лета 2011 года.