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«Атлетико» предложит Триппьеру новый контракт

26 Мая 2021, 09:48,

Фланговый защитник Киран Триппьер может подписать новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом информирует The Telegraph.

Руководство «матрасников» решило подписать с игроком новый договор, чтобы обезопасить себя от интереса к англичанину со стороны других клубом. Подписать Триппьера хотел бы «Манчестер Юнайтед».

Кевин перебрался в «Атлетико» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2019 года. Его действующий контракт с испанским топ-клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше Примеры защитник провел 28 матчей и отдал шесть результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Киран Триппьер
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