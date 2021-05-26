«Атлетико» предложит Триппьеру новый контракт

Фланговый защитник Киран Триппьер может подписать новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом информирует The Telegraph.

Руководство «матрасников» решило подписать с игроком новый договор, чтобы обезопасить себя от интереса к англичанину со стороны других клубом. Подписать Триппьера хотел бы «Манчестер Юнайтед».

Кевин перебрался в «Атлетико» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2019 года. Его действующий контракт с испанским топ-клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше Примеры защитник провел 28 матчей и отдал шесть результативных передач.