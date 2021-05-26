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«Многие ждали этого»: Бензема высказался о возвращении в сборную Франции

26 Мая 2021, 09:18,

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своей реакции на возвращение в сборную Франции. Нападающий последний раз играл за национальную команду в 2015 году.

«Это был особенный момент для меня. На меня свалилась огромная куча сообщений с поздравлениями. Многие ждали этого. Мой вызов в сборную Франции - огромное событие. Я испытал чувство гордости и невероятной радости», - приводит слова футболиста издание L’Equipe.

Напомним, что Карима перестали вызывать в национальную команду из-за скандала с полузащитником Матьё Вальбуэна. Бензема обвиняли в шантаже соотечественника интимным видео.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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Комментарии (1)
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0
Allegro
26 Мая 2021, 09:44

Кто бы мог подумать - Рамоса вытурили, а Бенза обратно взяли. Чудеса да и только:)

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