«Многие ждали этого»: Бензема высказался о возвращении в сборную Франции

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своей реакции на возвращение в сборную Франции. Нападающий последний раз играл за национальную команду в 2015 году.

«Это был особенный момент для меня. На меня свалилась огромная куча сообщений с поздравлениями. Многие ждали этого. Мой вызов в сборную Франции - огромное событие. Я испытал чувство гордости и невероятной радости», - приводит слова футболиста издание L’Equipe.

Напомним, что Карима перестали вызывать в национальную команду из-за скандала с полузащитником Матьё Вальбуэна. Бензема обвиняли в шантаже соотечественника интимным видео.