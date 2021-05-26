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Агент Кумана рассказал о переговорах с руководством «Барселоны»

26 Мая 2021, 08:40,

Футбольный агент Роб Янсен, представляющий интересы наставника каталонской «Барселоны» Рональда Кумана, высказался о переговорах с руководством «сине-гранатовых» относительно будущего голландского специалиста.

«У меня хорошие ощущения. Думаю, Куман может продолжить тренировать команду после сезона-2021/2022. Однако сейчас мы далеки от договоренности, переговоры еще впереди», - передает слова агента De Telegraaf.

Под руководством Кумана «сине-гранатовые» провели не самый удачный сезон. Команда финишировала на третьем месте в Примере, а в Лиге чемпионов завершила борьбу на стадии 1/8 финала. При этом «Барса» стала победителем Кубка Короля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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