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Луис Суарес посоветовал Месси, где стоит продолжить карьеру

26 Мая 2021, 08:12,

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», дал совет своему бывшему одноклубнику и хорошему другу Лионелю Месси.

Как сообщает на своих страницах газета Marca, уругвайский бомбардир порекомендовал 33-летнему аргентинцу остаться в стане «сине-гранатовых».

Действующее трудовое соглашение Лео с каталонским грандом истекает грядущим летом. Стороны давно ведут переговоры, однако пока не договорились о пролонгации сотрудничества. СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Месси всю карьеру провел в составе «Барселоны».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
26 Мая 2021, 08:41

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