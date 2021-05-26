Луис Суарес посоветовал Месси, где стоит продолжить карьеру

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26 Мая 2021, 08:12,
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Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», дал совет своему бывшему одноклубнику и хорошему другу Лионелю Месси.
Как сообщает на своих страницах газета Marca, уругвайский бомбардир порекомендовал 33-летнему аргентинцу остаться в стане «сине-гранатовых».
Действующее трудовое соглашение Лео с каталонским грандом истекает грядущим летом. Стороны давно ведут переговоры, однако пока не договорились о пролонгации сотрудничества. СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Напомним, что Месси всю карьеру провел в составе «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
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