Бэйл решил завершить карьеру после Евро-2020

Валлийский вингер Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», задумался об уходе из футбола. Об этом рапотует Abc.es.

Согласно информации источника, 31-летний полузащитник намерен принять участие в чемпионате Европы-2020, после чего хочет провести переговоры с руководством «сливочных» о расторжении контракта. Его договор с «королевским» клубом рассчитан до середины 2022 года. Если удастся покинуть «Реал», Гарет может завершить карьеру.

В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм». Игрок провел 20 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.