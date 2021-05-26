Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Бэйл решил завершить карьеру после Евро-2020

26 Мая 2021, 08:04,

Валлийский вингер Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», задумался об уходе из футбола. Об этом рапотует Abc.es.

Согласно информации источника, 31-летний полузащитник намерен принять участие в чемпионате Европы-2020, после чего хочет провести переговоры с руководством «сливочных» о расторжении контракта. Его договор с «королевским» клубом рассчитан до середины 2022 года. Если удастся покинуть «Реал», Гарет может завершить карьеру.

В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм». Игрок провел 20 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
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