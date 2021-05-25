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«Барселона» интересуется Доннаруммой

25 Мая 2021, 22:38,

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Tuttomercatoweb, интерес к итальянцу проявляет «Барселона», которая уже начала переговоры с окружением футболиста. Отмечается, что «каталонцы» готовы удовлетворить запросы Доннаруммы. Интересно, что Марк-Андре Тер Штеген может покинуть «Барселону», на него претендует дортмундская «Боруссия».

22-летний Доннарумма является воспитанником «Милана», а его контракт с родным клубом рассчитан до конца сезона. По информации, которая появляется в СМИ, «Млиан» не смог договориться с Джанлуиджи о продлении контракта.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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1
Bourgignon Alex
25 Мая 2021, 22:50

Доннарумма - дебил. Позволяет жирдяю-райоле вертеть им как угодно. А мозги включить? Видимо, у него их попросту нет.

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