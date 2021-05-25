«Барселона» интересуется Доннаруммой

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Tuttomercatoweb, интерес к итальянцу проявляет «Барселона», которая уже начала переговоры с окружением футболиста. Отмечается, что «каталонцы» готовы удовлетворить запросы Доннаруммы. Интересно, что Марк-Андре Тер Штеген может покинуть «Барселону», на него претендует дортмундская «Боруссия».

22-летний Доннарумма является воспитанником «Милана», а его контракт с родным клубом рассчитан до конца сезона. По информации, которая появляется в СМИ, «Млиан» не смог договориться с Джанлуиджи о продлении контракта.