Бордалас возглавит «Валенсию»

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас сменит клуб в ближайшее время.

Как сообщает DeportesCOPEValencia, специалист возглавит «Валенсию». Клубы договорились между собой о переходе Бордаласа. Уже завтра, 26 мая, Пепе отправится в Валенсию для подписания контракта с новым клубом.

«Хетафе» под руководством Бордаласа занял пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании в прошлом сезоне, а «Валенсия» расположилась на тринадцатой строчке.

Отметим, что Бордалас был назначен на пост главного тренера «Хетафе» в 2016 году, до этого 57-летний испанский специалист сезон проработал в «Алавесе».