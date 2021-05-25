Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Суарес ценит трофеи с «Атлетико» больше, чем с «Барселоной»

25 Мая 2021, 17:33,

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился впечатлениями о том, как прошёл его первый сезон в Мадриде. 

В интервью на испанском ресурсе COPE уругваец рассказал, что сезон выдался невероятно сложным. Суаресу пришлось много времени восстанавливаться после травмы колена, а затем столько же сил потратить, чтобы вернуть оптимальную форму. Из-за этого форвард меньше общался с семьёй, поэтому после победы в Ла Лиге они плакали от счастья вместе с женой. Первое место в Примере 2020/21 стало одним из самых важных трофеев в карьере футболиста. Особенно, по сравнению с таким же титулом, только в составе «Барселоны». 

В 2020 году Луис Суарес перешёл в мадридский «Атлетико». За сезон игроку атаки удалось забить 21 мяч в 32 поединках. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
25 Мая 2021, 19:56

опять исковеркали заголовком смысл сказанного , а сказано было что этот трофей ценнее потому что достался тяжелей...

3
Bourgignon Alex
25 Мая 2021, 19:34

Рад за Суареса! Хороший чел и футболист. Хоть и кусачий :)))

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