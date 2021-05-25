Суарес ценит трофеи с «Атлетико» больше, чем с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился впечатлениями о том, как прошёл его первый сезон в Мадриде.

В интервью на испанском ресурсе COPE уругваец рассказал, что сезон выдался невероятно сложным. Суаресу пришлось много времени восстанавливаться после травмы колена, а затем столько же сил потратить, чтобы вернуть оптимальную форму. Из-за этого форвард меньше общался с семьёй, поэтому после победы в Ла Лиге они плакали от счастья вместе с женой. Первое место в Примере 2020/21 стало одним из самых важных трофеев в карьере футболиста. Особенно, по сравнению с таким же титулом, только в составе «Барселоны».

В 2020 году Луис Суарес перешёл в мадридский «Атлетико». За сезон игроку атаки удалось забить 21 мяч в 32 поединках.