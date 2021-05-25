Бензема дал объяснение, почему «Реал» не выиграл в сезоне 2020/21 ни одного трофея

Нападающий «Реала» Карим Бензема посетовал на огромное количество травм в составе команды, из-за чего не получилось проявить себя по максимуму.

Исходя из цитат испанской газеты Marca, Бензема считает, что в прошедшем сезоне «Реал» ни разу не сыграл основным составом, потому что за сезон медицинский штаб зафиксировал 60 травм. Несмотря на это, мадридцы пробились в полуфинал Лиги чемпионов и заняли второе место в Примере.

Бензема стал одним из ведущих игроков «Реала» в сезоне 2020/21, после чего впервые за шесть лет был вызван в сборную Франции. Вызов Бензема в национальную команду оценил даже президент Франции Эммануэль Макрон.