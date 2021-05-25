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​Аллегри не принимает предложения, ожидая звонка из «Реала»

25 Мая 2021, 09:51,

Массимилиано Аллегри вот уже два года находится без работы. Отдохнув, итальянский специалист готов к новым приключениям. Ранее Аллегри никогда не тренировал за пределами родной Италии, но теперь, похоже, он готов принять новый для себя вызов.

Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо, Аллегри не принимает предложения итальянских клубов, ожидая звонка из «Реала». Для тренера вариант с продолжением карьеры в Мадриде является приоритетным.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Зинедин Зидан взял неделю на раздумья по поводу своего будущего. Если француз уйдёт из «Реала», Аллегри может занять эту должность.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Массимилиано Аллегри
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